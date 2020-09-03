Лилль - Монпелье 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монпелье, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|31
|зщ
|Исмаили
|8
|пз
|Анхель Гомес
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Арно Норден
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|16.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 3
|13.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3