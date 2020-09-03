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Лилль - Монпелье 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лилль
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монпелье, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Монпелье
Монпелье
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
18ФранциязщБафоде Диаките
15ФранциязщЛени Йоро
31Бразилиязщ Исмаили
8АнглияпзАнхель Гомес
21ФранцияпзБенжамен Андре
12ТурцияпзЮсуф Языджи
10ФранцияпзРеми Кабелла
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
6ФранциязщКристофер Жюльен
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
7ФранциянпАрно Норден
8НигериянпАкор Адамс
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
16.04.2023Франция - Лига 131-й турЛилль2 : 1Монпелье
04.09.2022Франция - Лига 16-й турМонпелье1 : 3Лилль
12.02.2022Франция - Лига 124-й турМонпелье0 : 1Лилль
29.08.2021Франция - Лига 14-й турЛилль2 : 1Монпелье
16.04.2021Франция - Лига 133-й турЛилль1 : 1Монпелье
23.12.2020Франция - Лига 117-й турМонпелье2 : 3Лилль
13.12.2019Франция - Лига 118-й турЛилль2 : 1Монпелье
17.02.2019Франция - Лига 125-й турЛилль0 : 0Монпелье
04.12.2018Франция - Лига 116-й турМонпелье0 : 1Лилль
10.03.2018Франция - Лига 129-й турЛилль1 : 1Монпелье
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1 ДВЛилль
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур4 : 1Лилль
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛилль2 : 1
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛилль2 : 0
11.08.2023Франция - Лига 11-й тур1 : 1Лилль
27.08.2023Франция - Лига 13-й турМонпелье1 : 3
19.08.2023Франция - Лига 12-й тур1 : 4Монпелье
13.08.2023Франция - Лига 11-й турМонпелье2 : 2
03.06.2023Франция - Лига 138-й тур1 : 3Монпелье
27.05.2023Франция - Лига 137-й турМонпелье2 : 3

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