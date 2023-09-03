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Лион - ПСЖ 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
03 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лион
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
17ФранцияврРеми Риу
22АнголазщКлинтон Мата
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
3АргентиназщНиколас Тальяфико
8ФранцияпзКорентин Толиссо
24ФранцияпзЙоанн Лепенан
37ГанапзErnest Nuamah
6ФранцияпзМаксанс Какере
18ФранциянпРайан Шерки
11ЗимбабвенпТино Кадевере
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
37СловакиязщМилан Шкриньяр
21ФранциязщЛукас Эрнандес
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
4УругвайпзМануэль Угарте
17Португалияпз Витинья
10ФранциянпУсман Дембеле
11ИспаниянпМарко Асенсио
7ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ФранцияЛоран Блан
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
02.04.2023Франция - Лига 129-й турПСЖ0 : 1Лион
18.09.2022Франция - Лига 18-й турЛион0 : 1ПСЖ
09.01.2022Франция - Лига 120-й турЛион1 : 1ПСЖ
19.09.2021Франция - Лига 16-й турПСЖ2 : 1Лион
21.03.2021Франция - Лига 130-й турЛион2 : 4ПСЖ
13.12.2020Франция - Лига 114-й турПСЖ0 : 1Лион
31.07.2020Франция - Кубок лигиФиналПСЖ0 : 0 6 : 5Лион
04.03.2020Кубок Франции1/2 финалаЛион1 : 5ПСЖ
09.02.2020Франция - Лига 124-й турПСЖ4 : 2Лион
22.09.2019Франция - Лига 16-й турЛион0 : 1ПСЖ
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур0 : 0Лион
19.08.2023Франция - Лига 12-й турЛион1 : 4
13.08.2023Франция - Лига 11-й тур2 : 1Лион
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Лион
19.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Лион
26.08.2023Франция - Лига 13-й турПСЖ3 : 1
19.08.2023Франция - Лига 12-й тур1 : 1ПСЖ
12.08.2023Франция - Лига 11-й турПСЖ0 : 0
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи0 : 3ПСЖ
01.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиПСЖ1 : 2

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