Лион - ПСЖ 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
03 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
|17
|вр
|Реми Риу
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|24
|пз
|Йоанн Лепенан
|37
|пз
|Ernest Nuamah
|6
|пз
|Максанс Какере
|18
|нп
|Райан Шерки
|11
|нп
|Тино Кадевере
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Лоран Блан
|Луис Энрике
История личных встреч
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 4
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|31.07.2020
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 6 : 5
|04.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 5
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|4 : 2
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|01.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2