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Ницца - Страсбург 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
03 Сентября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ницца
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Страсбург, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Страсбург
Страсбург
90ПольшаврМарцин Булка
20АлжирзщЮсеф Аталь
6ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
11ФранцияпзМорган Сансон
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
24ФранциянпГаэтан Лаборде
9НигериянпТеремас Моффи
10ФранциянпСофьян Диоп
1БельгияврМатц Селс
5ФранциязщЛука Перрен
22ФранциязщЖерзино Ньямси
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
2ФранциязщФредерик Жильбер
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
3ФранциязщТома Делен
7ФранцияпзЖесси Деменге
19ФранцияпзХабиб Диарра
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
13.05.2023Франция - Лига 135-й турСтрасбург2 : 0Ницца
14.08.2022Франция - Лига 12-й турНицца1 : 1Страсбург
26.02.2022Франция - Лига 126-й турСтрасбург0 : 0Ницца
05.12.2021Франция - Лига 117-й турНицца0 : 3Страсбург
16.05.2021Франция - Лига 137-й турНицца0 : 2Страсбург
29.08.2020Франция - Лига 12-й турСтрасбург0 : 2Ницца
26.10.2019Франция - Лига 111-й турСтрасбург1 : 0Ницца
03.03.2019Франция - Лига 127-й турНицца1 : 0Страсбург
22.12.2018Франция - Лига 119-й турСтрасбург2 : 0Ницца
28.04.2018Франция - Лига 135-й турСтрасбург1 : 1Ницца
27.08.2023Франция - Лига 13-й турНицца0 : 0
20.08.2023Франция - Лига 12-й тур1 : 1Ницца
11.08.2023Франция - Лига 11-й турНицца1 : 1
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиНицца1 : 2
03.06.2023Франция - Лига 138-й турНицца3 : 1
27.08.2023Франция - Лига 13-й турСтрасбург2 : 0
20.08.2023Франция - Лига 12-й тур3 : 0Страсбург
13.08.2023Франция - Лига 11-й турСтрасбург2 : 1
21.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Страсбург
03.06.2023Франция - Лига 138-й тур2 : 1Страсбург

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