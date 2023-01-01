Ницца - Страсбург 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
03 Сентября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Страсбург, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Страсбург
Страсбург
|90
|вр
|Марцин Булка
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|10
|нп
|Софьян Диоп
|1
|вр
|Матц Селс
|5
|зщ
|Лука Перрен
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|3
|зщ
|Тома Делен
|7
|пз
|Жесси Деменге
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|17
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Патрик Виейра
История личных встреч
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 2
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1