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Акрон - Черноморец 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
03 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
АкронЧерноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Черноморец, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Акрон1 : 2
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 1Акрон
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 0Акрон
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Акрон1 : 0
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Акрон5 : 1
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Черноморец0 : 0
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Черноморец
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Черноморец2 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1Черноморец
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Черноморец

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