Акрон - Черноморец 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
03 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Черноморец, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|28.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1