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КАМАЗ - Ленинградец 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
03 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
КАМАЗЛенинградец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Ленинградец, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияСергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 0КАМАЗ
21.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турКАМАЗ0 : 0
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турКАМАЗ2 : 1
06.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й тур0 : 1КАМАЗ
31.07.2023Россия - Мелбет Первая лига3-й тур2 : 0КАМАЗ
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 1Ленинградец
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турЛенинградец1 : 1
12.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турЛенинградец0 : 1
05.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й тур4 : 0Ленинградец
30.07.2023Россия - Мелбет Первая лига3-й турЛенинградец1 : 1

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