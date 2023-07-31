КАМАЗ - Ленинградец 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
03 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Ленинградец, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|4 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1