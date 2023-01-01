Шинник - Нефтехимик 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
03 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Нефтехимик, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Хомуха
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|07.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 1
|13.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|14.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 2
|29.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|2 : 1
|08.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 2
|30.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|3 : 0
|07.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 2
|07.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1