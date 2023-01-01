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Шинник - Нефтехимик 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
03 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Шинник
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Нефтехимик, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
26.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник3 : 0Нефтехимик
04.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Нефтехимик1 : 0Шинник
07.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Нефтехимик1 : 1Шинник
13.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Шинник1 : 2Нефтехимик
14.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Нефтехимик2 : 2Шинник
29.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Шинник2 : 1Нефтехимик
08.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Нефтехимик1 : 2Шинник
30.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Шинник3 : 0Нефтехимик
07.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Нефтехимик1 : 2Шинник
07.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Шинник2 : 1Нефтехимик
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Шинник
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Шинник1 : 0
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Шинник
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник1 : 2
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Шинник2 : 1
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Нефтехимик1 : 4
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 1Нефтехимик
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Нефтехимик
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Нефтехимик0 : 1

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