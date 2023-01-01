Торино - Дженоа 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
03 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Дженоа, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Дженоа
Генуя
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|11
|нп
|Пьетро Пеллегри
|1
|вр
|Хосеп Риера
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|8
|пз
|Кевин Стротман
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|18.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|22.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 2
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|04.11.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|09.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 3
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|4 : 3