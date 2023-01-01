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Торино - Дженоа 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
03 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Торино
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Дженоа, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Дженоа
Генуя
32СербияврВаня Милинкович-Савич
3НидерландызщПерр Схюрс
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ИталиязщРауль Белланова
20АвстриязщВалентино Лацаро
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
16ХорватияпзНикола Влашич
11ИталиянпПьетро Пеллегри
1ИспанияврХосеп Риера
20ИталиязщСтефано Сабелли
13ИталиязщМаттья Бани
5РумыниязщРаду Дрэгушин
22МексиказщХоан Васкес
8НидерландыпзКевин Стротман
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
17УкраинапзРуслан Малиновский
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
19ИталиянпМатео Ретеги
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
18.03.2022Италия - Серия А30-й турДженоа1 : 0Торино
22.10.2021Италия - Серия А9-й турТорино3 : 2Дженоа
13.02.2021Италия - Серия А22-й турТорино0 : 0Дженоа
04.11.2020Италия - Серия А3-й турДженоа1 : 2Торино
16.07.2020Италия - Серия А33-й турТорино3 : 0Дженоа
09.01.2020Кубок Италии1/8 финалаТорино1 : 1 5 : 3Дженоа
30.11.2019Италия - Серия А14-й турДженоа0 : 1Торино
20.04.2019Италия - Серия А33-й турДженоа0 : 1Торино
02.12.2018Италия - Серия А14-й турТорино2 : 1Дженоа
20.05.2018Италия - Серия А38-й турДженоа1 : 2Торино
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур4 : 1Торино
21.08.2023Италия - Серия А1-й турТорино0 : 0
14.08.2023Кубок Италии1-й раундТорино2 : 1
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Торино
03.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турТорино0 : 1
27.08.2023Италия - Серия А2-й тур0 : 1Дженоа
19.08.2023Италия - Серия А1-й турДженоа1 : 4
11.08.2023Кубок Италии1-й раундДженоа4 : 3
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиДженоа1 : 0
19.05.2023Италия - Серия BСерия В. 38-й турДженоа4 : 3

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