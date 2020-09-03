Эмполи - Ювентус 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
03 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Ювентус, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Самуэле Перизан
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|18
|пз
|Рэзван Марин
|5
|пз
|Альберто Грасси
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|9
|нп
|Франческо Капуто
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|36
|вр
|Маттиа Перин
|6
|зщ
|Данило
|3
|зщ
|Бремер
|12
|зщ
|Алекс Сандро
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1
|21.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|4 : 0
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.02.2017
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|02.10.2016
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 3
|02.04.2016
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|08.11.2015
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1