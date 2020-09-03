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Эмполи - Ювентус 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
03 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Эмполи
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Ювентус, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Ювентус
Турин
1ИталияврСамуэле Перизан
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
18РумынияпзРэзван Марин
5ИталияпзАльберто Грасси
21ИталияпзЯкопо Фаццини
35ИталияпзТоммазо Бальданци
9ИталиянпФранческо Капуто
28ИталиянпНиколо Камбьяги
36ИталияврМаттиа Перин
6Бразилиязщ Данило
3Бразилиязщ Бремер
12БразилиязщАлекс Сандро
27ИталиязщАндреа Камбьязо
21ИталияпзНиколо Фаджоли
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
22СШАнпТимоти Веа
9СербиянпДушан Влахович
7ИталиянпФедерико Кьеза
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
22.05.2023Италия - Серия АСерия А. 36-й турЭмполи4 : 1Ювентус
21.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турЮвентус4 : 0Эмполи
26.02.2022Италия - Серия А27-й турЭмполи2 : 3Ювентус
28.08.2021Италия - Серия А2-й турЮвентус0 : 1Эмполи
30.03.2019Италия - Серия А29-й турЮвентус1 : 0Эмполи
27.10.2018Италия - Серия А10-й турЭмполи1 : 2Ювентус
25.02.2017Италия - Серия А26-й турЮвентус2 : 0Эмполи
02.10.2016Италия - Серия А7-й турЭмполи0 : 3Ювентус
02.04.2016Италия - Серия А31-й турЮвентус1 : 0Эмполи
08.11.2015Италия - Серия А12-й турЭмполи1 : 3Ювентус
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 0Эмполи
19.08.2023Италия - Серия А1-й турЭмполи0 : 1
12.08.2023Кубок Италии1-й раундЭмполи1 : 2
03.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЭмполи0 : 2
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й тур1 : 1Эмполи
27.08.2023Италия - Серия А2-й турЮвентус1 : 1
20.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 3Ювентус
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЮвентус3 : 1
28.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЮвентус2 : 2
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й тур0 : 1Ювентус

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