Лечче - Салернитана 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
03 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Салернитана, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Салернитана
Салерно
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|8
|пз
|Хамза Рафья
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|66
|зщ
|Маттео Ловато
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|7
|пз
|Агустин Мартегани
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|10
|нп
|Булайе Диа
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Паулу Соуза
История личных встреч
|27.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 2
|16.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 2
|02.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|2 : 0
|15.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|4 : 0
|26.01.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 2
|02.09.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2