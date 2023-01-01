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Лечче - Салернитана 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
03 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Лечче
Салернитана

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Салернитана, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Салернитана
Салерно
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщФедерико Баскиротто
25ИталиязщАнтонино Галло
8ТуниспзХамза Рафья
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
16ИспанияпзХоан Гонсалес
7ШвециянпПонтус Альмквист
9ЧерногориянпНикола Крстович
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
13МексикаврГильермо Очоа
66ИталиязщМаттео Ловато
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
30ИталиязщПаскуале Маццокки
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
99ПольшапзМатеуш Ленговски
7АргентинапзАгустин Мартегани
87ИталияпзАнтонио Кандрева
10СенегалнпБулайе Диа
Главные тренеры
ИталияРоберто Д'Аверса
ПортугалияПаулу Соуза
История личных встреч
27.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турЛечче1 : 2Салернитана
16.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турСалернитана1 : 2Лечче
02.04.2021Италия - Серия BСерия B. 31-й турЛечче2 : 0Салернитана
15.12.2020Италия - Серия BСерия B. 12-й турСалернитана1 : 1Лечче
18.08.2019Кубок Италии3-й раундЛечче4 : 0Салернитана
26.01.2019Италия - Серия BСерия B. 21-й турСалернитана1 : 2Лечче
02.09.2018Италия - Серия BСерия B. 2-й турЛечче2 : 2Салернитана
27.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 2Лечче
20.08.2023Италия - Серия А1-й турЛечче2 : 1
13.08.2023Кубок Италии1-й раундЛечче1 : 0
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЛечче2 : 3
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й тур0 : 1Лечче
28.08.2023Италия - Серия А2-й турСалернитана1 : 1
20.08.2023Италия - Серия А1-й тур2 : 2Салернитана
13.08.2023Кубок Италии1-й раундСалернитана1 : 0
03.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й тур2 : 0Салернитана
27.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турСалернитана3 : 2

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