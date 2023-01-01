Айнтрахт Ф - Кёльн 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
03 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Кёльн, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Кевин Трапп
|4
|зщ
|Робин Кох
|5
|зщ
|Хрвое Смолчич
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|31
|зщ
|Филипп Макс
|15
|пз
|Эйе Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|7
|нп
|Омар Мармуш
|23
|нп
|Йенс Хёуге
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|6
|пз
|Эрик Мартель
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|7
|пз
|Деян Любичич
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|23
|нп
|Саркис Адамян
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|12.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|21.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 4
|10.02.2018
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|20.09.2017
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1