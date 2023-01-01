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Айнтрахт Ф - Кёльн 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
03 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Айнтрахт Ф
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Кёльн, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кёльн
Кёльн
1 Германия вр Кевин Трапп
4 Германия зщ Робин Кох
5 Хорватия зщ Хрвое Смолчич
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
24 Португалия зщ Аурелио Бута
31 Германия зщ Филипп Макс
15 Тунис пз Эйе Скири
27 Германия пз Марио Гётце
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
7 Египет нп Омар Мармуш
23 Норвегия нп Йенс Хёуге
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Германия зщ Бенно Шмиц
4 Германия зщ Тимо Хюберс
24 Германия зщ Юлиан Хабот
17 Косово зщ Леарт Пакярада
6 Германия пз Эрик Мартель
8 Германия пз Денис Хусейнбашич
7 Австрия пз Деян Любичич
11 Австрия нп Флориан Кайнц
9 Германия нп Джан-Лука Вальдшмидт
23 Армения нп Саркис Адамян
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
12.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур Кёльн3 : 0Айнтрахт Ф
21.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Кёльн
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Кёльн1 : 0Айнтрахт Ф
25.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Кёльн
14.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Кёльн
18.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Кёльн1 : 1Айнтрахт Ф
20.06.2020 Германия - Бундеслига 33-й тур Кёльн1 : 1Айнтрахт Ф
18.12.2019 Германия - Бундеслига 16-й тур Айнтрахт Ф2 : 4Кёльн
10.02.2018 Германия - Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф4 : 2Кёльн
20.09.2017 Германия - Бундеслига 5-й тур Кёльн0 : 1Айнтрахт Ф
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Айнтрахт Ф2 : 0
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 1Айнтрахт Ф
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Айнтрахт Ф
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Кёльн1 : 2
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 1 : 0Кёльн
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3 ДВКёльн
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Кёльн1 : 2
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 1Кёльн

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