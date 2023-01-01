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Унион - РБ Лейпциг 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
03 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Унион
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - РБ Лейпциг, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Дания вр Фредерик Рённов
3 Германия зщ Пауль Еккель
31 Германия зщ Робин Кнохе
4 Португалия зщ Диогу Лейте
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
6 Германия зщ Робин Госенс
20 Тунис пз Аисса Лайдуни
33 Чехия пз Алекс Крал
11 Кот-д'Ивуар нп Датро Фофана
10 Германия нп Кевин Фолланд
17 Германия нп Кевин Бехренс
21 Германия вр Янис Бласвих
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
2 Франция зщ Мохамед Симакан
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
44 Словения пз Кевин Кампль
20 Нидерланды пз Чави Симонс
7 Испания пз Дани Ольмо
17 Бельгия нп Луа Опенда
9 Дания нп Юссуф Поульсен
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Германия Марко Розе
История личных встреч
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг1 : 2Унион
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Унион2 : 1РБ Лейпциг
23.04.2022 Германия - Бундеслига 31-й тур РБ Лейпциг1 : 2Унион
20.04.2022 Кубок Германии 1/2 финала РБ Лейпциг2 : 1Унион
03.12.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Унион2 : 1РБ Лейпциг
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Унион2 : 1РБ Лейпциг
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур РБ Лейпциг1 : 0Унион
18.01.2020 Германия - Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг3 : 1Унион
18.08.2019 Германия - Бундеслига 1-й тур Унион0 : 4РБ Лейпциг
19.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг3 : 0Унион
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 1 : 4Унион
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Унион4 : 1
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Унион
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Унион4 : 1
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Унион1 : 0
25.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг5 : 1
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 3 : 2РБ Лейпциг
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал 0 : 3РБ Лейпциг
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи РБ Лейпциг3 : 0
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи РБ Лейпциг1 : 2

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