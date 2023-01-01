Унион - РБ Лейпциг 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
03 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - РБ Лейпциг, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|3
|зщ
|Пауль Еккель
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|6
|зщ
|Робин Госенс
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|33
|пз
|Алекс Крал
|11
|нп
|Датро Фофана
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|20
|пз
|Чави Симонс
|7
|пз
|Дани Ольмо
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Марко Розе
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|20.04.2022
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|03.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|18.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|19.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2