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Шавиш - Морейренсе 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
03 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Шавиш
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Морейренсе, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
4 Португалия зщ Бруну Родригеш
19 Канада зщ Стивен Витория
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
7 Португалия пз Bernardo Martins Sousa
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
18 Португалия пз Pedro Nuno Almeida Pinho
9 Бразилия нп Paulo Victor
23 Испания нп Эктор Эрнандес
11 Гана нп Исса Абасс
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
80 Гана пз Лоуренс Офори
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
11 Бразилия пз Алан де Соуза
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
9 Бразилия нп Андре
19 Португалия нп Жоау Камачу
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
20.04.2019 Португалия - Примейра 30-й тур Морейренсе0 : 1Шавиш
15.12.2018 Португалия - Примейра 13-й тур Шавиш1 : 2Морейренсе
18.02.2018 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе0 : 1Шавиш
18.09.2017 Португалия - Примейра 6-й тур Шавиш3 : 0Морейренсе
24.04.2017 Португалия - Примейра 30-й тур Морейренсе0 : 0Шавиш
10.12.2016 Португалия - Примейра 13-й тур Шавиш2 : 1Морейренсе
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 5 : 0Шавиш
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Шавиш2 : 4
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 2 : 0Шавиш
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Шавиш1 : 4
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Шавиш
21.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 0 : 0Морейренсе
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2
22.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Морейренсе1 : 2
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Морейренсе4 : 2

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