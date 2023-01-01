Шавиш - Морейренсе 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
03 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Морейренсе, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|19
|зщ
|Стивен Витория
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|7
|пз
|Bernardo Martins Sousa
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|18
|пз
|Pedro Nuno Almeida Pinho
|9
|нп
|Paulo Victor
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|11
|нп
|Исса Абасс
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
|19
|нп
|Жоау Камачу
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|20.04.2019
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|15.12.2018
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|18.02.2018
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|18.09.2017
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|24.04.2017
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|10.12.2016
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|22.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2