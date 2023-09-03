Порту - Арока 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
03 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Арока, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Арока
Арока
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|5
|зщ
|Иван Маркано
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|11
|зщ
|Пепе
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|9
|нп
|Мехди Тареми
|29
|нп
|Антонио Мартинес
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|3
|зщ
|Джером Опоку
|44
|зщ
|Нино Галович
|6
|зщ
|Куаресма
|2
|пз
|Морлайе Силла
|5
|пз
|Давид Симау
|89
|пз
|Педру Сантуш
|10
|нп
|Хасон
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|29.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|5 : 1
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 0
|10.03.2017
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 4
|22.10.2016
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|07.02.2016
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|12.09.2015
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 3
|15.03.2015
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1