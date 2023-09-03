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Порту - Арока 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
03 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Порту
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Арока, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Арока
Арока
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
3 Португалия зщ Пепе
5 Испания зщ Иван Маркано
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
11 Бразилия зщ Пепе
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
16 Испания пз Нико Гонсалес
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
9 Иран нп Мехди Тареми
29 Испания нп Антонио Мартинес
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
3 Англия зщ Джером Опоку
44 Хорватия зщ Нино Галович
6 Бразилия зщ Куаресма
2 Гвинея пз Морлайе Силла
5 Португалия пз Давид Симау
89 Португалия пз Педру Сантуш
10 Испания нп Хасон
19 Испания нп Рафаэль Мухика
23 Испания нп Кристо Гонсалес
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Арока0 : 1Порту
11.01.2023 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 0Арока
29.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Порту5 : 1Арока
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Арока0 : 2Порту
28.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Порту3 : 0Арока
10.03.2017 Португалия - Примейра 25-й тур Арока0 : 4Порту
22.10.2016 Португалия - Примейра 8-й тур Порту3 : 0Арока
07.02.2016 Португалия - Примейра 21-й тур Порту1 : 2Арока
12.09.2015 Португалия - Примейра 4-й тур Арока1 : 3Порту
15.03.2015 Португалия - Примейра 25-й тур Порту1 : 0Арока
28.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 2Порту
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Порту2 : 1
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 1 : 2Порту
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал 2 : 0Порту
04.06.2023 Кубок Португалии Финал 0 : 2Порту
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Арока1 : 1
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 2Арока
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Арока
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Арока4 : 3
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Арока2 : 1

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