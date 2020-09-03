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Брага - Спортинг 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
03 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Брага
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Спортинг, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Португалия зщ Жозе Фонте
19 Испания зщ Адриан Марин
18 Бразилия зщ Витор Карвальо
5 Турция пз Сердар Саатчи
8 Ливия пз Али Мусрати
20 Португалия пз Рони Лопеш
22 Португалия пз Пицци
7 Португалия пз Брума
9 Испания нп Абель Руис
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик пз Джени Катамо
23 Португалия пз Дэниел Браганса
5 Япония пз Хидемаса Морита
11 Португалия пз Нуну Сантуш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
20 Португалия нп Паулинью
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
02.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Спортинг5 : 0Брага
19.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Спортинг5 : 0Брага
07.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Брага3 : 3Спортинг
22.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Спортинг1 : 2Брага
14.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Брага1 : 2Спортинг
31.07.2021 Суперкубок Португалии 2021 Финал Спортинг2 : 1Брага
25.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Брага0 : 1Спортинг
23.01.2021 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг1 : 0Брага
02.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Спортинг2 : 0Брага
02.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Брага1 : 0Спортинг
29.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 1Брага
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 4Брага
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4Брага
11.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Брага1 : 2
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Спортинг1 : 0
18.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 1 : 2Спортинг
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Спортинг3 : 2
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Спортинг
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спортинг3 : 0

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