Брага - Спортинг 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
03 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Спортинг, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|19
|зщ
|Адриан Марин
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|8
|пз
|Али Мусрати
|20
|пз
|Рони Лопеш
|22
|пз
|Пицци
|7
|пз
|Брума
|9
|нп
|Абель Руис
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|пз
|Джени Катамо
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Паулинью
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|02.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|19.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 3
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|31.07.2021
|Суперкубок Португалии 2021
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|23.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|02.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|02.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|11.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0