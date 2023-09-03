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Фортуна - Аякс 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
03 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Фортуна
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Аякс
Амстердам
31 Хорватия вр Ивор Пандур
12 Португалия зщ Иву Пинту
14 Бразилия зщ Родриго Гут
33 Греция зщ Димитриос Сиовас
61 Мадагаскар зщ Реми Вита
6 Кабо-Верде пз Дерой Дуарте
15 Турция пз Огузхан Озьякуп
77 Нидерланды пз Тейянни Нослин
10 Хорватия пз Ален Халилович
7 Испания пз Иньиго Кордоба
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
12 Нидерланды вр Джей Гортер
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
18 Хорватия зщ Яков Медич
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
17 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
33 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
7 Нидерланды пз Стивен Бергвейн
39 Бельгия нп Мика Годтс
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Испания Хулио Веласкес
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
09.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс4 : 0Фортуна
06.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Фортуна2 : 3Аякс
22.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс5 : 0Фортуна
21.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна0 : 5Аякс
24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фортуна1 : 2Аякс
31.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс5 : 2Фортуна
25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Аякс5 : 0Фортуна
10.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс4 : 0Фортуна
29.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Фортуна0 : 2Аякс
26.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур 2 : 2Фортуна
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фортуна2 : 1
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 0 : 0Фортуна
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна1 : 1
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 3 : 0Фортуна
31.08.2023 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Аякс0 : 1
24.08.2023 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 4Аякс
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 2 : 2Аякс
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс4 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Аякс

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