Фортуна - Аякс 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
03 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Аякс
Амстердам
|31
|вр
|Ивор Пандур
|12
|зщ
|Иву Пинту
|14
|зщ
|Родриго Гут
|33
|зщ
|Димитриос Сиовас
|61
|зщ
|Реми Вита
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|15
|пз
|Огузхан Озьякуп
|77
|пз
|Тейянни Нослин
|10
|пз
|Ален Халилович
|7
|пз
|Иньиго Кордоба
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|12
|вр
|Джей Гортер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|18
|зщ
|Яков Медич
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|17
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|33
|пз
|Беньямин Тахирович
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|7
|пз
|Стивен Бергвейн
|39
|нп
|Мика Годтс
|9
|нп
|Брайан Бробби
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
|Морис Стейн
История личных встреч
|09.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|06.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|5 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 5
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 2
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|5 : 0
|10.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|4 : 0
|29.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1