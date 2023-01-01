Волендам - Твенте 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
03 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Твенте, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|31
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|28
|зщ
|Джош Флинт
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|3
|пз
|Брайан Плат
|17
|пз
|Калвин Твигт
|18
|пз
|Диего Густаво
|38
|пз
|Дариус Джонсон
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|33
|нп
|Эзехил Фимавле
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|12
|зщ
|Альфонс Сампстед
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|8
|пз
|Юри Регер
|23
|пз
|Михал Садилек
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|27
|нп
|Манфред Угальде
Главные тренеры
|Маттиас Колер
|Рон Янс
История личных встреч
|12.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|15.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|29-й тур
|5 : 0
|07.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|4 : 1
|11.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|5 : 1
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4