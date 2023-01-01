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Волендам - Твенте 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
03 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Волендам
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Твенте, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Твенте
Энсхеде
1 Германия вр Мио Бакхаус
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
31 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
28 Англия зщ Джош Флинт
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
3 Нидерланды пз Брайан Плат
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
18 Бразилия пз Диего Густаво
38 Англия пз Дариус Джонсон
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
33 Нидерланды нп Эзехил Фимавле
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
12 Исландия зщ Альфонс Сампстед
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
8 Нидерланды пз Юри Регер
23 Чехия пз Михал Садилек
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
27 Коста-Рика нп Манфред Угальде
Главные тренеры
Германия Маттиас Колер
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
12.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Твенте3 : 0Волендам
28.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Волендам1 : 0Твенте
15.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 29-й тур Твенте5 : 0Волендам
07.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Волендам1 : 2Твенте
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 4 : 1Волендам
11.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Волендам1 : 2
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Волендам3 : 2
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 3 : 0Волендам
13.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Волендам2 : 1
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Твенте0 : 1
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 5 : 1Твенте
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте3 : 1
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3Твенте
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 1 : 4Твенте

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