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Витесс - АЗ Алкмар 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
03 Сентября 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Витесс
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - АЗ Алкмар, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витесс
Арнем
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Кюрасао вр Элой Ром
2 Гаити зщ Карлан Аркус
6 Хорватия зщ Доминик Ороз
29 Франция зщ Николя Исима-Мирен
5 Люксембург зщ Мика Пинту
21 Нидерланды пз Матейс Тилеманс
20 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
42 Нидерланды пз Миллион Манхуф
17 Польша пз Кацпер Козловски
10 Босния и Герцеговина пз Саид Хамулич
7 Франция нп Амин Бутра
1 Австралия вр Мэтью Райан
2 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Вольфе
25 Нидерланды пз Рихедли Базур
16 Нидерланды пз Свен Мейнанс
8 Нидерланды пз Йорди Класи
7 Дания пз Йенс Одгор
10 Нидерланды пз Дани де Вит
15 Нидерланды пз Ruben van Bommel
9 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Нидерланды Филлип Коку
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
03.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Витесс0 : 1АЗ Алкмар
07.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур АЗ Алкмар1 : 1Витесс
29.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - финал. 2-й матч АЗ Алкмар6 : 1Витесс
26.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - финал. 1-й матч Витесс2 : 1АЗ Алкмар
02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур АЗ Алкмар3 : 1Витесс
28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Витесс0 : 0АЗ Алкмар
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Витесс2 : 1АЗ Алкмар
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур АЗ Алкмар3 : 1Витесс
01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Витесс2 : 1АЗ Алкмар
02.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Витесс2 : 2АЗ Алкмар
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Витесс1 : 3
11.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 1 : 2Витесс
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 0 : 1Витесс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Витесс6 : 0
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Витесс2 : 0
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 3 5 : 6АЗ Алкмар
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч АЗ Алкмар1 : 1
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 1 : 3АЗ Алкмар
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч АЗ Алкмар2 : 0
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар5 : 1

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