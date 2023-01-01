Витесс - АЗ Алкмар 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
03 Сентября 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - АЗ Алкмар, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Элой Ром
|2
|зщ
|Карлан Аркус
|6
|зщ
|Доминик Ороз
|29
|зщ
|Николя Исима-Мирен
|5
|зщ
|Мика Пинту
|21
|пз
|Матейс Тилеманс
|20
|пз
|Мелле Мёленстен
|42
|пз
|Миллион Манхуф
|17
|пз
|Кацпер Козловски
|10
|пз
|Саид Хамулич
|7
|нп
|Амин Бутра
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Вольфе
|25
|пз
|Рихедли Базур
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|8
|пз
|Йорди Класи
|7
|пз
|Йенс Одгор
|10
|пз
|Дани де Вит
|15
|пз
|Ruben van Bommel
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Филлип Коку
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|03.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|29.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - финал. 2-й матч
|6 : 1
|26.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - финал. 1-й матч
|2 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 1
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|02.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|6 : 0
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3 5 : 6
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 1