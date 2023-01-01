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Шахтёр С - Энергетик-БГУ 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
03 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Шахтёр С
Энергетик-БГУ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Энергетик-БГУ, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Энергетик-БГУ1 : 4Шахтёр С
16.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 1Энергетик-БГУ
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Энергетик-БГУ0 : 1Шахтёр С
22.09.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С2 : 0Энергетик-БГУ
20.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Энергетик-БГУ1 : 2Шахтёр С
25.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Энергетик-БГУ1 : 2Шахтёр С
07.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С1 : 0Энергетик-БГУ
01.09.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Энергетик-БГУ1 : 2Шахтёр С
27.04.2019 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С3 : 4Энергетик-БГУ
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 3 : 2Шахтёр С
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Шахтёр С
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С2 : 1
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 6Шахтёр С
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 2 : 0Шахтёр С
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Энергетик-БГУ1 : 3
18.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 4 : 0Энергетик-БГУ
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Энергетик-БГУ
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Энергетик-БГУ

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