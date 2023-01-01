Шахтёр С - Энергетик-БГУ 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
03 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Энергетик-БГУ, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 4
|16.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|08.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|20.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 2
|25.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|07.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|01.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|27.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 4
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 6
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|18.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0