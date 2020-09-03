03:39 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 03 сентября
Свернуть список

Слуцк - Сморгонь 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
03 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Слуцк
Сморгонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Сморгонь, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
21.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь3 : 2Слуцк
21.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 3Слуцк
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Слуцк2 : 1Сморгонь
12.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Сморгонь1 : 1Слуцк
21.09.2016 Кубок Беларуси 1/8 финала. 1-й матч Слуцк3 : 0Сморгонь
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 2 : 1Слуцк
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 2
11.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Слуцк
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк1 : 1
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Слуцк
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь0 : 2
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Сморгонь
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Сморгонь1 : 1
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 0Сморгонь
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 0Сморгонь

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close