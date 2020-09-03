Слуцк - Сморгонь 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
03 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Сморгонь, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|21.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|21.06.2022
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|23.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|12.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|21.09.2016
|Кубок Беларуси
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 0