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БАТЭ - Динамо-Брест 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
03 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
БАТЭ
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Динамо-Брест, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо-Брест1 : 2БАТЭ
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ4 : 1Динамо-Брест
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Динамо-Брест0 : 3БАТЭ
25.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ0 : 2Динамо-Брест
20.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест0 : 0БАТЭ
05.12.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ4 : 2Динамо-Брест
26.09.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ2 : 4Динамо-Брест
24.05.2020 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 0 ДВДинамо-Брест
20.05.2020 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Динамо-Брест1 : 3БАТЭ
25.09.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест1 : 1БАТЭ
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч БАТЭ1 : 0
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 4 : 1БАТЭ
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ2 : 2
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 5 : 1БАТЭ
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ3 : 5
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 0 : 1Динамо-Брест
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест0 : 1
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Динамо-Брест
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 1Динамо-Брест

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