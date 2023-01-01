БАТЭ - Динамо-Брест 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
03 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Динамо-Брест, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 1
|28.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|25.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|20.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|4 : 2
|26.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 4
|24.05.2020
|Кубок Беларуси
|Финал
|1 : 0 ДВ
|20.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|25.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1