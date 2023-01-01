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Гамбург - Ганза Р 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
03 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
Гамбург
Ганза Р

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Ганза Р, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
05.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Ганза Р0 : 2Гамбург
24.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Гамбург0 : 1Ганза Р
15.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганза Р2 : 3Гамбург
12.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Гамбург3 : 0Ганза Р
03.05.2008 Германия - Бундеслига 31-й тур Ганза Р1 : 3Гамбург
25.11.2007 Германия - Бундеслига 14-й тур Гамбург2 : 0Ганза Р
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 1Гамбург
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гамбург3 : 0
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 4 ДВГамбург
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Гамбург
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург5 : 3
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганза Р2 : 1
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Ганза Р1 : 2
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 1 0 : 3Ганза Р
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 2Ганза Р
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганза Р2 : 0

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