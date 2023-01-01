Гамбург - Ганза Р 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
03 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Ганза Р, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|05.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|24.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|12.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|03.05.2008
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|25.11.2007
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 4 ДВ
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|28.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 3
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0