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Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
03 Сентября 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур
Днепр-1
ЛНЗ Черкассы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Днепр-Арена (Днепр, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр-1
Днепр
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Украина Валерий Васильевич Городов
Беларусь Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
01.12.2021 Кубок Украины 1/8 финала ЛНЗ Черкассы0 : 2Днепр-1
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Днепр-11 : 2 ДВ
23.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 1Днепр-1
20.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур Днепр-11 : 2
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Днепр-11 : 1
13.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Днепр-1
26.08.2023 Украина - Премьер-лига 5-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1
18.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 2
13.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур 2 : 0ЛНЗ Черкассы
05.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур 0 : 3ЛНЗ Черкассы
30.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2

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