Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
03 Сентября 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Днепр-Арена (Днепр, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Валерий Васильевич Городов
|Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
|01.12.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|20.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|30.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2