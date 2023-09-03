Бразилия - Латвия прямая трансляция 03.09.2023
03 Сентября 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа L. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бразилия - Латвия, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа L. 2-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Латвия
Главные тренеры
|Густаво Конти
|Лука Банки
История личных встреч
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|65 : 69
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|77 : 89
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|78 : 96
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|59 : 100
|04.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Финал
|75 : 64
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|69 : 74
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|86 : 88
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|109 : 70
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|67 : 57