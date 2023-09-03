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Бразилия - Латвия прямая трансляция 03.09.2023

03 Сентября 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа L. 2-й тур
Бразилия
Латвия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бразилия - Латвия, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа L. 2-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Латвия
Главные тренеры
Бразилия Густаво Конти
Италия Лука Банки
История личных встреч
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур 65 : 69Бразилия
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур 77 : 89Бразилия
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур Бразилия78 : 96
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур 59 : 100Бразилия
04.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Финал 75 : 64Бразилия
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур 69 : 74Латвия
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 101 : 75Латвия
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 86 : 88Латвия
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Латвия109 : 70
27.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 6-й тур Латвия67 : 57

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