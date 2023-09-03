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Греция - Черногория прямая трансляция 03.09.2023

03 Сентября 2023 года в 11:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур
Греция
Черногория

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Греция - Черногория, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Черногория
Главные тренеры
Греция Димитрис Итудис
Черногория Бошко Радович
История личных встреч
01.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа F. 1-й тур Греция85 : 60Черногория
04.09.2011 ЧЕ-2011 Группа C. 4-й тур Черногория55 : 71Греция
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур 92 : 67Греция
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур Греция83 : 74
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур Греция81 : 109
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 71 : 92Греция
27.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 6-й тур 67 : 57Греция
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур 85 : 73Черногория
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур Черногория71 : 91
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур Черногория89 : 74
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 71 : 91Черногория
26.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа K. 6-й тур Черногория88 : 70

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