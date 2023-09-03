Греция - Черногория прямая трансляция 03.09.2023
03 Сентября 2023 года в 11:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Греция - Черногория, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Черногория
Главные тренеры
|Димитрис Итудис
|Бошко Радович
История личных встреч
|01.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа F. 1-й тур
|85 : 60
|04.09.2011
|ЧЕ-2011
|Группа C. 4-й тур
|55 : 71
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|92 : 67
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|83 : 74
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|81 : 109
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|71 : 92
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|67 : 57
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|85 : 73
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|89 : 74
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 6-й тур
|88 : 70