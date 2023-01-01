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Доминиканская Республика - Сербия прямая трансляция 03.09.2023

03 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур
Доминиканская Республика
Сербия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Доминиканская Республика - Сербия, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Доминиканская Республика
Сербия
Главные тренеры
Аргентина Нестор Рафаэль Гарсия
Сербия Светислав Пешич
История личных встреч
29.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Белград. Группа A. 1-й тур Доминиканская Республика76 : 94Сербия
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур Доминиканская Республика97 : 102
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур 67 : 75Доминиканская Республика
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур 82 : 87Доминиканская Республика
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур Доминиканская Республика87 : 81
03.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Белград. 1/2 финала 79 : 59Доминиканская Республика
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур Сербия76 : 78
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 83 : 115Сербия
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 77 : 94Сербия
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур Сербия105 : 63
27.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 6-й тур Сербия101 : 83

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