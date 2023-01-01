Доминиканская Республика - Сербия прямая трансляция 03.09.2023
03 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Доминиканская Республика - Сербия, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Доминиканская Республика
Сербия
Главные тренеры
|Нестор Рафаэль Гарсия
|Светислав Пешич
История личных встреч
|29.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. Группа A. 1-й тур
|76 : 94
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|97 : 102
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|67 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|82 : 87
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|87 : 81
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. 1/2 финала
|79 : 59
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|76 : 78
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|83 : 115
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|77 : 94
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|105 : 63
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|101 : 83