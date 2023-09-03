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Германия - Словения прямая трансляция 03.09.2023

03 Сентября 2023 года в 14:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур
Германия
Словения

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Словения, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Словения
Главные тренеры
Канада Гордон Херберт
Словения Александр Секулич
История личных встреч
14.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 4-й тур Словения81 : 75Германия
06.09.2022 ЧЕ-2022 (м) Группа B. 4-й тур Германия80 : 88Словения
28.08.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 2-й тур Германия90 : 71Словения
03.08.2021 Олимпийские игры (м) 1/4 финала Словения94 : 70Германия
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Германия100 : 73
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур Германия101 : 75
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур 82 : 85Германия
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур Германия81 : 63
27.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 6-й тур 81 : 87Германия
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Словения91 : 80
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Словения92 : 77
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур 67 : 88Словения
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Словения100 : 85
27.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 6-й тур Словения79 : 87

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