Германия - Словения прямая трансляция 03.09.2023
03 Сентября 2023 года в 14:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Словения, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Словения
Главные тренеры
|Гордон Херберт
|Александр Секулич
История личных встреч
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 4-й тур
|81 : 75
|06.09.2022
|ЧЕ-2022 (м)
|Группа B. 4-й тур
|80 : 88
|28.08.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 2-й тур
|90 : 71
|03.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|94 : 70
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|100 : 73
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|82 : 85
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|81 : 63
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|81 : 87
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|91 : 80
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|92 : 77
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|67 : 88
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|100 : 85
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|79 : 87