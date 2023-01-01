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Рейнджерс - Селтик 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
03 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 4-й тур
Рейнджерс
1-й тайм, 1'
0 : 0
Селтик

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рейнджерс
      Глазго
      Селтик
      Глазго
      1АнглияврДжек Батлэнд
      2АнглиязщДжеймс Тавернье
      21АнглиязщДуджон Стерлинг
      5ШотландиязщДжон Сауттар
      6АнглиязщКоннор Голдсон
      13АнглияпзТодд Кантвелл
      17УэльспзРабби Матондо
      43БельгияпзНиколас Раскин
      8ШотландияпзРайан Джек
      25ЯмайканпКемар Руф
      9НигериянпСирил Дессерс
      1АнглияврДжо Харт
      4ШвециязщГустаф Лагербильке
      5ИрландиязщЛиам Скэйлз
      2КанадазщАлистер Джонстон
      3ШотландиязщГрег Тейлор
      14ШотландияпзДэвид Тернбулл
      33АнглияпзМэттью О'Райли
      42ШотландияпзКаллум Макгрегор
      38ЯпониянпДайдзэн Маэда
      11ИзраильнпЛиэль Абада
      8ЯпониянпКиого Фурухаси
      Запасные
      28ШотландияврРобби Маккрори
      3ТурциязщРыдван Йылмаз
      26АнглиязщБен Дэвис
      4АнглияпзДжон Ландстрем
      15ЭквадорпзХосе Сифуэнтес
      11УэльснпТом Лоуренс
      14НидерландынпСэм Ламмерс
      19СенегалнпАбдалла Сима
      99Бразилиянп Данило
      29ШотландияврСкотт Бэйн
      18ЯпониязщЮки Кобаяси
      25АргентиназщАлександро Бернабеи
      56ШотландиязщЭнтони Ралстон
      15НорвегияпзОдин Тьяго Хольм
      13Южная КореяпзHyun-Jun Yang
      19Южная КореянпО Хюн Кю
      17ГондураснпЛуис Пальма
      22Южная КореяHyeok-Kyu Kwon
      Главные тренеры
      АнглияМайкл Бил
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      История личных встреч
      13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
      30.04.2023 Кубок Шотландии 1/2 финала Рейнджерс0 : 1Селтик
      08.04.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур Селтик3 : 2Рейнджерс
      26.02.2023 Шотландия - Кубок лиги Финал Рейнджерс1 : 2Селтик
      02.01.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Рейнджерс2 : 2Селтик
      03.09.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 6-й тур Селтик4 : 0Рейнджерс
      01.05.2022 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 2-й тур Селтик1 : 1Рейнджерс
      17.04.2022 Кубок Шотландии 1/2 финала Селтик1 : 2 ДВРейнджерс
      03.04.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс1 : 2Селтик
      02.02.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 22-й тур Селтик3 : 0Рейнджерс
      30.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 5 : 1Рейнджерс
      26.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 3-й тур 0 : 2Рейнджерс
      22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Рейнджерс2 : 2
      19.08.2023 Шотландия - Кубок лиги 1/8 финала Рейнджерс2 : 1
      15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Рейнджерс
      26.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 3-й тур Селтик0 : 0
      20.08.2023 Шотландия - Кубок лиги 1/8 финала 1 : 0Селтик
      13.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур 1 : 3Селтик
      05.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Селтик4 : 2
      27.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур Селтик5 : 0
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Плей-офф чемпионов
      		Сент-Миррен48
      2
      Плей-офф чемпионов
      		Селтик37
      3
      Плей-офф чемпионов
      		Мазервелл37
      4
      Плей-офф чемпионов
      		Рейнджерс36
      5
      Плей-офф чемпионов
      		Росс Каунти46
      6
      Плей-офф чемпионов
      		Данди45
      7
      Переходной турнир
      		Ливингстон45
      8
      Переходной турнир
      		Хартс34
      9
      Переходной турнир
      		Килмарнок44
      10
      Переходной турнир
      		Абердин32
      11
      Переходной турнир
      		Сент-Джонстон42
      12
      Переходной турнир
      		Хайберниан30

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