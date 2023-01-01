Рейнджерс - Селтик 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
03 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 4-й тур
1-й тайм, 1'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|21
|зщ
|Дуджон Стерлинг
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|6
|зщ
|Коннор Голдсон
|13
|пз
|Тодд Кантвелл
|17
|пз
|Рабби Матондо
|43
|пз
|Николас Раскин
|8
|пз
|Райан Джек
|25
|нп
|Кемар Руф
|9
|нп
|Сирил Дессерс
|1
|вр
|Джо Харт
|4
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|14
|пз
|Дэвид Тернбулл
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|11
|нп
|Лиэль Абада
|8
|нп
|Киого Фурухаси
Запасные
|28
|вр
|Робби Маккрори
|3
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|26
|зщ
|Бен Дэвис
|4
|пз
|Джон Ландстрем
|15
|пз
|Хосе Сифуэнтес
|11
|нп
|Том Лоуренс
|14
|нп
|Сэм Ламмерс
|19
|нп
|Абдалла Сима
|99
|нп
|Данило
|29
|вр
|Скотт Бэйн
|18
|зщ
|Юки Кобаяси
|25
|зщ
|Александро Бернабеи
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
|15
|пз
|Один Тьяго Хольм
|13
|пз
|Hyun-Jun Yang
|19
|нп
|О Хюн Кю
|17
|нп
|Луис Пальма
|22
|Hyeok-Kyu Kwon
Главные тренеры
|Майкл Бил
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|0 : 1
|08.04.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|02.01.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|2 : 2
|03.09.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|4 : 0
|01.05.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|03.04.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|1 : 2
|02.02.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 22-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 1
|26.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|0 : 2
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|19.08.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|26.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|13.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|1 : 3
|05.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|4 : 2
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Сент-Миррен
|4
|8
| 2
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|3
|7
| 3
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|3
|7
| 4
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|3
|6
| 5
Плей-офф чемпионов
|Росс Каунти
|4
|6
| 6
Плей-офф чемпионов
|Данди
|4
|5
| 7
Переходной турнир
|Ливингстон
|4
|5
| 8
Переходной турнир
|Хартс
|3
|4
| 9
Переходной турнир
|Килмарнок
|4
|4
| 10
Переходной турнир
|Абердин
|3
|2
| 11
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|4
|2
| 12
Переходной турнир
|Хайберниан
|3
|0