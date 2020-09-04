Тюмень - Арсенал 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
04 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Арсенал, которое состоится 04 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|27.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 2
|07.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|4 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|28.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|5 : 1