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Тюмень - Арсенал 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
04 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
Тюмень
Арсенал

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Арсенал, которое состоится 04 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
27.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Тюмень1 : 2Арсенал
07.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Арсенал1 : 2Тюмень
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 2Тюмень
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Тюмень0 : 0
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Тюмень
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Тюмень4 : 0
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Тюмень1 : 0
28.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Арсенал1 : 1
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Арсенал
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Арсенал
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Арсенал2 : 0
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 5 : 1Арсенал

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