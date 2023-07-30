Родина - Торпедо М 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
04 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Торпедо М, которое состоится 04 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Жозеп Клотет
История личных встреч
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1