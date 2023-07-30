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Родина - Торпедо М 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
04 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
РодинаТорпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Торпедо М, которое состоится 04 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Испания Жозеп Клотет
История личных встреч
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 4Родина
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Родина1 : 2
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Родина
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Родина1 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Родина
28.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Торпедо М
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1
14.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Торпедо М
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М0 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Торпедо М1 : 1

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