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Лос-Анджелес - Интер Майами 04 Сентября прямая трансляция

04 Сентября 2023 года в 05:00 (+03:00). США - Major League Soccer, США - MLS
Лос-Анджелес
Интер Майами

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Интер Майами, которое состоится 04 Сентября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, США - MLS, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
12.03.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 2Лос-Анджелес
02.03.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Лос-Анджелес1 : 0Интер Майами
27.08.2023 США - Major League Soccer США - MLS 2 : 1Лос-Анджелес
24.08.2023 США - Major League Soccer США - MLS Лос-Анджелес4 : 0
12.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала Лос-Анджелес2 : 3
09.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/8 финала Лос-Анджелес4 : 0
03.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Лос-Анджелес7 : 1
31.08.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 0
27.08.2023 США - Major League Soccer США - MLS 0 : 2Интер Майами
20.08.2023 Кубок лиг MLS + MX Финал 1 : 1 9 : 10Интер Майами
16.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/2 финала 1 : 4Интер Майами
12.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала Интер Майами4 : 0

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