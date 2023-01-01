Лос-Анджелес - Интер Майами 04 Сентября прямая трансляция
04 Сентября 2023 года в 05:00 (+03:00). США - Major League Soccer, США - MLS
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Интер Майами, которое состоится 04 Сентября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, США - MLS, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Херардо Мартино
История личных встреч
|12.03.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 2
|02.03.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|27.08.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|24.08.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|4 : 0
|12.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|2 : 3
|09.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/8 финала
|4 : 0
|03.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|7 : 1
|31.08.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 0
|27.08.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 2
|20.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|1 : 1 9 : 10
|16.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/2 финала
|1 : 4
|12.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|4 : 0