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Грузия U21 - Гибралтар U21 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Грузия U21
Гибралтар U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Гибралтар U21, которое состоится 06 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия U21
Гибралтар U21
История личных встреч
16.10.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 3 3 : 0Грузия U21
12.10.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 3 1 : 2Грузия U21
07.09.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 3 0 : 0Грузия U21
27.03.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 3 Грузия U212 : 2
23.03.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 3 Грузия U211 : 0
19.06.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Гибралтар U210 : 5
15.06.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Гибралтар U211 : 3
14.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 5 2 : 0Гибралтар U21
11.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 5 Гибралтар U211 : 1
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 5 6 : 0Гибралтар U21

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