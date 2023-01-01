Грузия U21 - Гибралтар U21 06 Сентября прямая трансляция
06 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Гибралтар U21, которое состоится 06 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия U21
Гибралтар U21
История личных встреч
|16.10.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 3
|3 : 0
|12.10.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 3
|1 : 2
|07.09.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 3
|0 : 0
|27.03.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 3
|2 : 2
|23.03.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 3
|1 : 0
|19.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа C
|0 : 5
|15.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа C
|1 : 3
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|2 : 0
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|1 : 1
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|6 : 0