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Казахстан - Финляндия 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
07 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур
Казахстан
Финляндия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Финляндия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Финляндия
Главные тренеры
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
ФинляндияМаркку Канерва
История личных встреч
12.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа D. 8-й турКазахстан0 : 2Финляндия
04.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа D. 5-й турФинляндия1 : 0Казахстан
22.08.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 10-й турФинляндия2 : 1Казахстан
11.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 4-й турКазахстан0 : 2Финляндия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур0 : 1Казахстан
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й тур0 : 3Казахстан
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турКазахстан3 : 2
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й турКазахстан1 : 2
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 22 : 1Казахстан
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турФинляндия6 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турФинляндия2 : 0
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й тур0 : 1Финляндия
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й тур3 : 1Финляндия
12.01.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиФинляндия0 : 1

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