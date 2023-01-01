Казахстан - Финляндия 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
07 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Финляндия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Финляндия
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Маркку Канерва
История личных встреч
|12.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. 8-й тур
|0 : 2
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|22.08.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|2 : 1
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|0 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1