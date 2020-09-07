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Сербия - Венгрия 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 5-й тур
Сербия
Венгрия

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Венгрия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Венгрия
Главные тренеры
СербияДраган Стойкович
ИталияМарко Росси
История личных встреч
24.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Венгрия0 : 1Сербия
15.11.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 5-й турВенгрия1 : 1Сербия
11.10.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 3-й турСербия0 : 1Венгрия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й тур1 : 1Сербия
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСербия3 : 2
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й тур0 : 2Сербия
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й турСербия2 : 0
26.01.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 2Сербия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турВенгрия2 : 0
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й тур0 : 0Венгрия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й турВенгрия3 : 0
23.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиВенгрия1 : 0
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Венгрия2 : 1

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