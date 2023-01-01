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Франция - Ирландия 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 5-й тур
Франция
Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Ирландия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Ирландия
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
3ФранциязщВильям Салиба
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
22ФранциязщТео Эрнандес
21ФранциязщЭдуарду Камавинга
14ФранцияпзАдриен Рабьо
20ФранцияпзКингсли Коман
7ФранцияпзАнтуан Гризманн
10ФранцияпзКилиан Мбаппе
9ФранциянпОливье Жиру
1ИрландияврГэвин Базуну
4ИрландиязщДара О'Ши
5ИрландиязщДжон Иган
12ИрландиязщНейтан Коллинз
ИрландияпзФести Эбоселе
6ИрландияпзДжош Каллен
14ИрландияпзДжейсон Моламби
8ИрландияпзАлан Браун
ИрландияпзРайан Мэннинг
20ИрландияпзЧидози Огбене
10ИрландиянпАдам Айда
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
ИрландияСтивен Кенни
История личных встреч
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й турИрландия0 : 1Франция
28.05.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Франция2 : 0Ирландия
26.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раунд1/8 финалаФранция2 : 1Ирландия
18.11.2009ЧМ-2010 - ЕвропаПлей-офф. 2-й матчФранция1 : 1 ДВИрландия
14.11.2009ЧМ-2010 - ЕвропаПлей-офф. 1-й матчИрландия0 : 1Франция
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турФранция1 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й тур0 : 3Франция
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й турИрландия0 : 1Франция
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 1-й турФранция4 : 0
18.12.2022ЧМ-2022 - финальный раундФинал3 : 3 4 : 2Франция
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турИрландия3 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й тур2 : 1Ирландия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й турИрландия0 : 1Франция
22.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиИрландия3 : 2
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 10 : 1Ирландия

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