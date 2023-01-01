Франция - Ирландия 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Ирландия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Ирландия
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|3
|зщ
|Вильям Салиба
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|21
|зщ
|Эдуарду Камавинга
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|20
|пз
|Кингсли Коман
|7
|пз
|Антуан Гризманн
|10
|пз
|Килиан Мбаппе
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Гэвин Базуну
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джон Иган
|12
|зщ
|Нейтан Коллинз
|пз
|Фести Эбоселе
|6
|пз
|Джош Каллен
|14
|пз
|Джейсон Моламби
|8
|пз
|Алан Браун
|пз
|Райан Мэннинг
|20
|пз
|Чидози Огбене
|10
|нп
|Адам Айда
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Стивен Кенни
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|28.05.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|26.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1
|18.11.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|14.11.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|18.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Финал
|3 : 3 4 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|3 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|22.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1