Словения - Северная Ирландия 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Северная Ирландия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Северная Ирландия
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Иан Бараклаф
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|28.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|29.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 0
|03.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|01.04.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 6-й тур
|1 : 0
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 3-й тур
|2 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 6-й тур
|3 : 1