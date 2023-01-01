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Словения - Северная Ирландия 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур
Словения
Северная Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Северная Ирландия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Северная Ирландия
Главные тренеры
СловенияМатьяж Кек
АнглияИан Бараклаф
Северная ИрландияМайкл О'Нил
История личных встреч
28.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Северная Ирландия1 : 0Словения
29.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа C. 6-й турСеверная Ирландия0 : 0Словения
03.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа C. 1-й турСловения0 : 1Северная Ирландия
01.04.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 6-й турСеверная Ирландия1 : 0Словения
11.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 3-й турСловения2 : 0Северная Ирландия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСловения1 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й тур2 : 0Словения
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турСловения2 : 0
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й тур1 : 2Словения
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Словения1 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСеверная Ирландия0 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й тур1 : 0Северная Ирландия
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турСеверная Ирландия0 : 1
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й тур0 : 2Северная Ирландия
27.09.2022Лига наций УЕФАЛига C. Группа 2. 6-й тур3 : 1Северная Ирландия

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