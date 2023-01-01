Нидерланды - Греция 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Греция, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Греция
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Густаво Пойет
История личных встреч
|01.09.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 3
|14.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 4 ДВ
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|09.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1