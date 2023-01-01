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Нидерланды - Греция 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 5-й тур
Нидерланды
Греция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Греция, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Греция
Главные тренеры
НидерландыРональд Куман
УругвайГуставо Пойет
История личных встреч
01.09.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нидерланды1 : 2Греция
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. За 3-е местоНидерланды2 : 3
14.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаНидерланды2 : 4 ДВ
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й турНидерланды3 : 0
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 1-й тур4 : 0Нидерланды
09.12.2022ЧМ-2022 - финальный раунд1/4 финалаНидерланды2 : 2 3 : 4
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й тур1 : 0Греция
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й турГреция2 : 1
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГреция0 : 0
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 1-й тур0 : 3Греция
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 12 : 1Греция

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