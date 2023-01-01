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Чехия - Албания 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 5-й тур
Чехия
Албания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Албания, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Албания
Главные тренеры
ЧехияЯрослав Шильгавы
БразилияМендес Кампос Жуниор Силвиньо
История личных встреч
08.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Чехия3 : 1Албания
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 4Чехия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й тур0 : 3Чехия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 2-й тур0 : 0Чехия
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 1-й турЧехия3 : 1
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 12 : 1Чехия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й тур1 : 3Албания
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й турАлбания2 : 0
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 2-й тур1 : 0Албания
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Албания2 : 0
16.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Албания1 : 3

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