Польша - Фарерские острова 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Фарерские острова, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Фарерские острова
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Хакан Эриксон
История личных встреч
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|3 : 1
|04.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|1 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1