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Польша - Фарерские острова 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 5-й тур
Польша
Фарерские острова

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Фарерские острова, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Фарерские острова
Главные тренеры
ПортугалияФернанду Сантуш
ШвецияХакан Эриксон
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й тур3 : 2Польша
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиПольша1 : 0
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 2-й турПольша1 : 0
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 1-й тур3 : 1Польша
04.12.2022ЧМ-2022 - финальный раунд1/8 финала3 : 1Польша
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турФарерские острова1 : 3
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й турФарерские острова0 : 3
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Фарерские острова
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 1-й тур1 : 1Фарерские острова
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 21 : 1Фарерские острова

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