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Литва - Черногория 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 5-й тур
Литва
Черногория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Черногория, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Черногория
Главные тренеры
ГерманияРейнхольд Брой
ЛитваЭдгарас Янкаускас
ЧерногорияМиодраг Радулович
История личных встреч
14.10.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 4-й турЛитва1 : 4Черногория
10.09.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 2-й турЧерногория2 : 0Литва
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й тур2 : 0Литва
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЛитва1 : 1
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи0 : 0Литва
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й тур2 : 0Литва
25.09.2022Лига наций УЕФАЛига C. Группа 1. 6-й тур1 : 0Литва
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЧерногория1 : 4
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЧерногория0 : 0
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й турЧерногория0 : 2
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й тур0 : 1Черногория
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 11 : 0Черногория

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