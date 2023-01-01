Дания - Сан-Марино 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Виталий Спасенников (Рига, Латвия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Сан-Марино, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Сан-Марино
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|4
|зщ
|Симон Кьер
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|18
|зщ
|Александр Бах
|17
|зщ
|Йенс Ларсен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|11
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|19
|нп
|Йонас Винд
|21
|нп
|Расмус Хойлунн
|23
|вр
|Элиа Бенедеттини
|16
|зщ
|Филиппо Фаббри
|13
|зщ
|Роберто Ди Майо
|19
|зщ
|Данте Росси
|2
|зщ
|Алессандро Д'Аддарио
|15
|зщ
|Алессандро Този
|21
|пз
|Лоренцо Лунадей
|8
|пз
|Микаэль Баттистини
|17
|пз
|Алессандро Голинуччи
|9
|нп
|Никола Нанни
|10
|нп
|Филиппо Берарди
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Фабрицио Костантини
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|30.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|0 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0