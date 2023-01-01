00:24 ()
Свернуть список

Дания - Сан-Марино 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Виталий Спасенников (Рига, Латвия)
Дания
Сан-Марино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Сан-Марино, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Сан-Марино
1ДанияврКаспер Шмейхель
6ДаниязщАндреас Кристенсен
4ДаниязщСимон Кьер
2ДаниязщЙоаким Андерсен
18ДаниязщАлександр Бах
17ДаниязщЙенс Ларсен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10ДанияпзКристиан Эриксен
11ДанияпзАндреас Сков Ольсен
19ДаниянпЙонас Винд
21ДаниянпРасмус Хойлунн
23Сан-МариноврЭлиа Бенедеттини
16Сан-МаринозщФилиппо Фаббри
13Сан-МаринозщРоберто Ди Майо
19Сан-МаринозщДанте Росси
2Сан-МаринозщАлессандро Д'Аддарио
15Сан-МаринозщАлессандро Този
21Сан-МаринопзЛоренцо Лунадей
8Сан-МаринопзМикаэль Баттистини
17Сан-МаринопзАлессандро Голинуччи
9Сан-МаринонпНикола Нанни
10Сан-МаринонпФилиппо Берарди
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
Сан-МариноФабрицио Костантини
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур1 : 1Дания
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турДания1 : 0
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й тур3 : 2Дания
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й турДания3 : 1
30.11.2022ЧМ-2022 - финальный раундГруппа D. 3-й тур1 : 0Дания
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур6 : 0Сан-Марино
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турСан-Марино0 : 3
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й тур2 : 0Сан-Марино
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й турСан-Марино0 : 2
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 21 : 0Сан-Марино

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close