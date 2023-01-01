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Болгария - Иран 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Болгария
Иран

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Иран, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария
Иран
Главные тренеры
ИранАмир Галенои
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турБолгария1 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й тур1 : 1Болгария
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й тур3 : 0Болгария
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й турБолгария0 : 1
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 10 : 0Болгария
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи0 : 1Иран
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 5Иран
13.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиИран6 : 1
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиИран2 : 1
23.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиИран1 : 1

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