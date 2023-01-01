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Египет U23 - Россия 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Суэц (Суэц, Египет), вместимость: 27000
07 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Египет U23
Россия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет U23 - Россия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Суэц (Суэц, Египет). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет U23
Россия
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
31.07.2021Олимпийские игры (м)1/4 финала1 : 0Египет U23
28.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 3-й тур0 : 2Египет U23
25.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 2-й турЕгипет U230 : 1
22.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й турЕгипет U230 : 0
07.09.2018Товарищеские матчи U21Сентябрь 20181 : 1Египет U23
26.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиРоссия2 : 0
23.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Россия
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 10 : 0Россия
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 10 : 0Россия
24.09.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 11 : 2Россия

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