Египет U23 - Россия 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Суэц (Суэц, Египет), вместимость: 27000
07 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет U23 - Россия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Суэц (Суэц, Египет). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет U23
Россия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|1 : 0
|28.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|25.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|0 : 1
|22.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 1-й тур
|0 : 0
|07.09.2018
|Товарищеские матчи U21
|Сентябрь 2018
|1 : 1
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|24.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2