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Норвегия - Иордания 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
07 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Норвегия
Иордания

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Иордания, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Иордания
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15НорвегиязщЛео Эстигор
4НорвегиязщСтефан Страндберг
5НорвегиязщБиргер Мелинг
10НорвегияпзМартин Эдегор
6НорвегияпзПатрик Берг
16НорвегияпзФредрик Эурснес
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
17НорвегиянпОла Сольбаккен
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
1ИорданияврЯзид Абу Лайла
2ИорданиязщMohammad Hasheesh
5ИорданиязщЯзан Аль-Араб
3ИорданиязщАбдалла Насиб
23ИорданиязщЭхсан Хаддад
15ИорданияпзИбрахим Садех
8ИорданияпзНур Аль-Равабдех
13ИорданиянпМахмуд Аль-Марди
10ИорданиянпМусса Аль-Тамари
9ИорданиянпЯзан Аль-Наймат
18ИорданиянпАли Олван
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ИракАднан Хамад
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й турНорвегия3 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й турНорвегия1 : 2
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 2-й тур1 : 1Норвегия
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 1-й тур3 : 0Норвегия
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Норвегия1 : 1
19.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 2Иордания
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 2Иордания
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиИордания4 : 0
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Иордания1 : 3
26.09.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 3Иордания1 : 0

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