Норвегия - Иордания 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
07 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Иордания, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Иордания
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Стефан Страндберг
|5
|зщ
|Биргер Мелинг
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|6
|пз
|Патрик Берг
|16
|пз
|Фредрик Эурснес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|17
|нп
|Ола Сольбаккен
|19
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Язид Абу Лайла
|2
|зщ
|Mohammad Hasheesh
|5
|зщ
|Язан Аль-Араб
|3
|зщ
|Абдалла Насиб
|23
|зщ
|Эхсан Хаддад
|15
|пз
|Ибрахим Садех
|8
|пз
|Нур Аль-Равабдех
|13
|нп
|Махмуд Аль-Марди
|10
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Язан Аль-Наймат
|18
|нп
|Али Олван
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Аднан Хамад
История личных встреч
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|19.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|26.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 0