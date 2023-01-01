Австрия - Молдавия 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Молдавия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Молдавия
История личных встреч
|15.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. 10-й тур
|4 : 1
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. 4-й тур
|0 : 2
|09.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. 10-й тур
|0 : 1
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. 5-й тур
|2 : 0
|05.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|1 : 0
|09.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|1 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|4 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 5