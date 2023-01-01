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Австрия - Молдавия 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Австрия
Молдавия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Молдавия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Молдавия
История личных встреч
15.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа F. 10-й турАвстрия4 : 1Молдавия
01.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа F. 4-й турМолдавия0 : 2Австрия
09.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 10-й турМолдавия0 : 1Австрия
24.03.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 5-й турАвстрия2 : 0Молдавия
05.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа G. 7-й турАвстрия1 : 0Молдавия
09.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа G. 2-й турМолдавия1 : 2Австрия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турАвстрия2 : 0
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й тур1 : 1Австрия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й турАвстрия2 : 1
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 1-й турАвстрия4 : 1
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Австрия2 : 0
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турМолдавия3 : 2
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й тур2 : 0Молдавия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 2-й турМолдавия0 : 0
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 1-й турМолдавия1 : 1
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Молдавия0 : 5

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