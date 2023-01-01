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Уэльс - Южная Корея 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Уэльс
Южная Корея

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Южная Корея, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Южная Корея
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й тур2 : 0Уэльс
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й турУэльс2 : 4
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 2-й турУэльс1 : 0
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 1-й тур1 : 1Уэльс
29.11.2022ЧМ-2022 - финальный раундГруппа B. 3-й турУэльс0 : 3
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЮжная Корея1 : 1
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЮжная Корея0 : 1
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЮжная Корея1 : 2
24.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЮжная Корея2 : 2
05.12.2022ЧМ-2022 - финальный раунд1/8 финала4 : 1Южная Корея

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