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Беларусь U21 - Фарерские острова U21 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G
Беларусь U21
Фарерские острова U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь U21 - Фарерские острова U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь U21
Фарерские острова U21
История личных встреч
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа G1 : 1Беларусь U21
28.03.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа G1 : 1Беларусь U21
24.03.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GБеларусь U210 : 0
21.09.2022Товарищеские матчи U21Товарищеские матчи U21Беларусь U211 : 6
08.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 43 : 1Беларусь U21
16.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GФарерские острова U212 : 2
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 8Фарерские острова U211 : 1
01.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 8Фарерские острова U210 : 4
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 80 : 1Фарерские острова U21
24.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 82 : 0Фарерские острова U21

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