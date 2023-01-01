Беларусь U21 - Фарерские острова U21 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь U21 - Фарерские острова U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь U21
Фарерские острова U21
История личных встреч
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|1 : 1
|28.03.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|1 : 1
|24.03.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|0 : 0
|21.09.2022
|Товарищеские матчи U21
|Товарищеские матчи U21
|1 : 6
|08.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|3 : 1
|16.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|2 : 2
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|1 : 1
|01.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|0 : 4
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|0 : 1
|24.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|2 : 0