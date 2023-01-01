Северная Ирландия U21 - Люксембург U21 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия U21 - Люксембург U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Ирландия U21
Люксембург U21
История личных встреч
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|1 : 1
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|0 : 6
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|2 : 1
|16.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|0 : 2
|12.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|4 : 0
|10.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|3 : 0
|06.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|0 : 3
|02.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|0 : 3
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|1 : 0
|12.10.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|0 : 2