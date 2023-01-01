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Северная Ирландия U21 - Люксембург U21 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Северная Ирландия U21
Люксембург U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия U21 - Люксембург U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Ирландия U21
Люксембург U21
История личных встреч
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 31 : 1Северная Ирландия U21
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 3Северная Ирландия U210 : 6
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 32 : 1Северная Ирландия U21
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 3Северная Ирландия U210 : 2
12.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 3Северная Ирландия U214 : 0
10.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 63 : 0Люксембург U21
06.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Люксембург U210 : 3
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Люксембург U210 : 3
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 61 : 0Люксембург U21
12.10.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Люксембург U210 : 2

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