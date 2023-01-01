Эстония U21 - Болгария U21 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония U21 - Болгария U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстония U21
Болгария U21
История личных встреч
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа D
|2 : 0
|08.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 4
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 5
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|3 : 0
|15.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|1 : 0
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|1 : 1
|04.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|1 : 0
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|1 : 1
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 0
|16.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 0