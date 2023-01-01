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Эстония U21 - Болгария U21 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D
Эстония U21
Болгария U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония U21 - Болгария U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония U21
Болгария U21
История личных встреч
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа D2 : 0Эстония U21
08.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 1Эстония U210 : 4
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 1Эстония U210 : 5
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 13 : 0Эстония U21
15.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 11 : 0Эстония U21
11.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 51 : 1Болгария U21
04.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 51 : 0Болгария U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 51 : 1Болгария U21
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Болгария U210 : 0
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Болгария U210 : 0

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