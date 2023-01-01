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Сан-Марино U21 - Норвегия U21 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A
Сан-Марино U21
Норвегия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино U21 - Норвегия U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Марино U21
Норвегия U21
История личных встреч
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа A2 : 0Сан-Марино U21
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 22 : 0Сан-Марино U21
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 2Сан-Марино U210 : 5
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 2Сан-Марино U210 : 0
24.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 24 : 0Сан-Марино U21
14.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 1Норвегия U212 : 1
10.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 10 : 2Норвегия U21
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 1Норвегия U213 : 2
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 12 : 1Норвегия U21
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 11 : 2Норвегия U21

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