Сан-Марино U21 - Норвегия U21 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино U21 - Норвегия U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Марино U21
Норвегия U21
История личных встреч
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|2 : 0
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|2 : 0
|02.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|0 : 5
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|0 : 0
|24.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|4 : 0
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|2 : 1
|10.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 2
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|3 : 2
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|2 : 1
|16.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|1 : 2