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Кипр U21 - Австрия U21 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H
Кипр U21
Австрия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр U21 - Австрия U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр U21
Австрия U21
История личных встреч
11.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 45 : 0Кипр U21
06.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Кипр U213 : 0
01.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 42 : 0Кипр U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Кипр U211 : 1
26.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Кипр U210 : 1
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 1Австрия U212 : 3
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 1Австрия U212 : 1
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 10 : 0Австрия U21
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 1Австрия U211 : 3
12.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 10 : 3Австрия U21

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