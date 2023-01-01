Кипр U21 - Австрия U21 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр U21 - Австрия U21, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кипр U21
Австрия U21
История личных встреч
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|5 : 0
|06.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|3 : 0
|01.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|2 : 0
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|1 : 1
|26.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|0 : 1
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|2 : 3
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|2 : 1
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 0
|16.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|1 : 3
|12.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 3